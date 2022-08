Nach den heftigen Stürmen in den letzten Tagen tauchen immer mehr Videos auf, die zeigen, wie heftig die Gewitter in Italien und der gesamten Mittelmeerregion gewesen sind.

Extreme Orkanböen und Regen peitschen über das sonst so schöne Urlaubsland. Nun geht ein Video von einer Horror-Gondelfahrt in den sozialen Medien viral.

© Extremwetter.tv ×

Die Besucher wollen nur eine romantische Fahrt genießen und sind in einem Albtraum aufgewacht. Doch auch an Land waren die Bedingungen um keinen Deut besser. Wie ein Video zeigt versuchen Gäste und Lokalbesitzer Schirme vor den Lokalen in Sicherheit zu bringen, jedoch vergeblich. Der Wind und der peitschende Regen behielt an diesem Tag in Venedig die Oberhand.