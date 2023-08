Nadel bohrt sich in Baby-Herz: Überlebt wie durch ein Wunder

Eine Röntgenaufnahme enthüllte das Unglaubliche – eine vier Zentimeter lange Nadel hatte sich im Herzen des kleinen Mädchens verfangen.

In einem wahren medizinischen Wunder überlebte ein 5 Monate altes Baby, das eigentlich eine furchtbare Verletzung erlitten hatte. Die Eltern des Kleinkindes handelten blitzschnell, als das Baby zu Hause plötzlich unkontrollierbar zu zittern begann und mehrmals in Ohnmacht fiel.



Sofort eilten sie ins Krankenhaus, doch die Besserung ließ auf sich warten. Die Ärzte im Xi'an Kinderkrankenhaus in China waren alarmiert und führten eine Reihe von Tests durch, wie der "Mirror" berichtet.

Ärzte handelten blitzschnell

© weibo

Eine Röntgenaufnahme enthüllte das Unglaubliche – eine vier Zentimeter lange Nadel hatte sich im Herzen des kleinen Mädchens verfangen. Diese scharfe Nadel hatte sich offenbar einen gefährlichen Weg durch den Magen des Babys gebahnt und war im linken Ventrikel stecken geblieben, der lebenswichtigen Herzkammer, die den Körper mit Sauerstoff versorgt.

© weibo

Sofort wurde das Baby in den Operationssaal geschoben, wo ein Team von Ärzten in einer Notoperation die Nadel aus dem Herzen des Babys entfernen konnte. Die Ärzte sind über die erfolgreiche Operation erleichtert und optimistisch bezüglich der Genesung des Babys, das nun auf der Intensivstation unter Beobachtung liegt.



Die Eltern stehen vor einem Rätsel, wie die Nadel in den Körper ihres kostbaren Babys gelangen konnte. Die Vermutung liegt nahe, dass das neugierige Mädchen den scharfen Gegenstand unbeabsichtigt verschluckt hat.