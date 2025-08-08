Italiener öffnet alte Kommode - und glaubt seinen Augen nicht

Der Mann fand Postsparbriefe im Wert von 190.000 Euro.

Vor einem Jahr hatte ein Italiener um 200 Euro ein altes Möbelstück in Pavia gekauft - von jemandem, der gerade seine Wohnung renovierte. Zwölf Monate später beschloss der Käufer, die alte Kommode zu restaurieren, und machte eine erstaunliche Entdeckung: In einer Schublade fand er 18 Postsparbriefe im Gesamtwert von 190.000 Euro. Die Sparbriefe sind auf zwei Geschwister ausgestellt, geboren 1907 und 1911 und ursprünglich aus dem Ort Belgioioso.

Da es sich um namentlich ausgestellte Sparbriefe handelt, können sie nur von den rechtmäßigen Erben eingelöst werden. Der Besitzer des Möbelstückes meldete den Fund bei den Carabinieri und übergab die Sparbriefe, die noch bis 2032 eingelöst werden können, wie lokale Medien berichteten. Nun wird nach den Erben gesucht. Der Finder kann zehn Prozent des Werts der gefundenen Postsparbriefe beanspruchen.