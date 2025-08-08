Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
Kommode
© Getty

In Schublade

Italiener öffnet alte Kommode - und glaubt seinen Augen nicht

08.08.25, 08:38
Teilen

Der Mann fand Postsparbriefe im Wert von 190.000 Euro.

Vor einem Jahr hatte ein Italiener um 200 Euro ein altes Möbelstück in Pavia gekauft - von jemandem, der gerade seine Wohnung renovierte. Zwölf Monate später beschloss der Käufer, die alte Kommode zu restaurieren, und machte eine erstaunliche Entdeckung: In einer Schublade fand er 18 Postsparbriefe im Gesamtwert von 190.000 Euro. Die Sparbriefe sind auf zwei Geschwister ausgestellt, geboren 1907 und 1911 und ursprünglich aus dem Ort Belgioioso.

Da es sich um namentlich ausgestellte Sparbriefe handelt, können sie nur von den rechtmäßigen Erben eingelöst werden. Der Besitzer des Möbelstückes meldete den Fund bei den Carabinieri und übergab die Sparbriefe, die noch bis 2032 eingelöst werden können, wie lokale Medien berichteten. Nun wird nach den Erben gesucht. Der Finder kann zehn Prozent des Werts der gefundenen Postsparbriefe beanspruchen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden