Jockey-Beauty nach Horror-Sturz im Koma

Die Australierin Elissa Meredith ist die zweite Jockeyin innerhalb von 24 Stunden, die in ein künstliches Koma versetzt wurde.

Meredith stürzte bei einem Pferderennen derart schwer, dass den anwesenden Ärzten keine andere Wahl mehr blieb, als die 27-Jährige in ein künstliches Koma zu versetzen. Der restliche Renntag wurde abgebrochen, während sie in das John Hunter Hospital in Newcastle gebracht wurde.

Der Chefsteward von Racing NSW, Marc Van Gestel, sagte: "Ich habe gehört, dass Elissa für kurze Zeit das Bewusstsein wiedererlangte, als sie auf der Rennbahn von Sanitätern betreut wurde. Dann wurde sie in ein künstliches Koma versetzt und stabilisiert, damit sie ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Elissa Meredith soll zwei Prellungen am Gehirn, aber keine Schwellungen und Blutungen davongetragen haben.

© ZvG

Bereits einen Tag zuvor war es zu einem ähnlich schweren Sturz gekommen. Leah Kilner, 24, kam auf derselben Bahn zu Sturz und musste notoperiert werden. Meredith postete noch vor ihrem eigenen Unfall ein Statement auf Facebook zu ihrer verunglückten Kollegin "Ich wünsche Leah Kilner alles Gute. Meine Gedanken und Gebete sind bei ihr und ihrer Familie und ihren Freunden."