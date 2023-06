Katze gefärbt und als Lebendköder verwendet: Gerettet!

Eine kleine Katze musste ein unfassbares Martyrium erleiden. Sie wurde lila eingefärbt und für Pitbulls als Lebendköder verwendet. Nun wurde das Tier befreit.

Schlumpf war weniger als 2 Monate alt, als er in einem Tierheim in der Nähe von Kalifornien abgegeben wurde.

Katze gerettet

© Nine Lives Foundation

Es stellte sich schnell heraus, dass sein Fell lila gefärbt war. Das Tierheim wandte sich sofort an die Nine Lives Foundation, ein Rettungszentrum für misshandelte Katzen. Es stellte sich heraus, dass dieser letzte Kater etwas erlebt hatte, was leider gar nicht so ungewöhnlich, aber sicherlich mehr als unmenschlich ist. Sie war als Lebendköder und Kauspielzeug für das Hundetraining benutzt worden.

© Nine Lives Foundation

"Meine Vermutung ist, dass er als Kauspielzeug benutzt wurde. Wir haben eine Katze mit mehreren Einstich- und Schürfwunden", sagte Tierärztin Monica Rudiger gegenüber The Dodo. "Er kann uns nicht sagen, was mit ihm passiert ist, aber ich habe so etwas schon einmal gesehen." Nachdem die kleine Katze rasiert worden war, kamen weitere Wunden zum Vorschein.

Fell wuchs wieder nach

"In unserer Gegend werden jeden Tag Katzen als Köder für Pitbulls benutzt. Es ist einfach entsetzlich", fügt Monica hinzu. "Deshalb sollte man keine kostenlosen Kätzchen im Internet anbieten - sie werden für alles benutzt, was sie wollen." Kurz nachdem Schlumpf gerettet wurde, traf sie auf eine blinde Katze namens Wanda. Sie wurde verlassen neben einer Mülltonne gefunden und im Rettungszentrum in denselben Käfig wie Schlumpf gesteckt. Die beiden verstanden sich auf Anhieb - und sind seither beste Freunde.

© Nine Lives Foundation

© Nine Lives Foundation

Anfangs wurde befürchtet, dass Schlumpf für den Rest seines Lebens lila bleiben würde. Aber drei Monate nach seiner Rettung begann sein wunderschönes graues Fell langsam wieder zu wachsen.