Katze will Streicheleinheiten - klettert auf Ramadan-Vorbeter!

Der kuriose Vorfall trägt sich in einer Moschee in Algerien zu. Das Kätzchen will ihren Drang nach Liebe und Zuneigung unbedingt stillen, ihr Ziel: Der Vorbeter Walid Mehsas! Der Imam lässt sich von der Katze jedoch nicht aus der Ruhe bringen, betet unbeirrt weiter. Die weiße Katze mit den dunklen und rötlichen Flecken wird schließlich von Mehsas in den Arm genommen, springt von dort aus weiter um sich an seine Wange und seinen Bart zu schmiegen.

Kurz darauf hat die Mieze genug und springt von seiner Schulter. Der Clip verbreitet sich rasant im Internet, hat innerhalb kurzer Zeit schon über 800.000 Aufrufe.

The poise of a imam while a cat jumped on him as he recited a Ramadan prayer during a live broadcast in Algeria, making good the old Jesuit dictum: It's illicit to caress a cat when praying, but it's licit to pray while caressing a catpic.twitter.com/qcvbObzMns