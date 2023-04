Katzenmama lief in brennendes Haus zurück, um Junge zu retten

Eine Katzenmutter begab sich in eine tödliche Situation, als sie ihre Kätzchen aus einem brennenden Gebäude rettete.

Dramatische Rettung einer Katzenmutter in Brooklyn. Als die Feuerwehr zu dem Garagenbrand in Brooklyn gerufen wurde, bemerkten sie die heldenhafte Katze, die ihre Kätzchen eines nach dem anderen aus dem brennenden Gebäude trug. Sie kehrte fünfmal in das brennende Gebäude zurück, um ihre Babys zu retten, und nachdem sie sie in Sicherheit gebracht hatte, berührte sie jede ihrer Nasen, um sicherzustellen, dass sie noch lebten.

Heroische Tat

Die Katze, die später den Namen Scarlett erhielt, brach nach ihrer heldenhaften Rettung zusammen. Einem Bericht auf imgur zufolge bemerkte Feuerwehrmann David Giannelli die mutige Katze bei der Rettung ihrer Jungen. "Scarlett selbst hatte schwere Verbrennungen erlitten, als sie ihre Kätzchen aus dem Feuer zog. Ihre Augen hatten Blasen, ihre Ohren und Pfoten waren verbrannt, und ihr Fell war stark versengt", heißt es in dem Beitrag.

© North Shore Animal League America ×

"Der größte Teil ihrer Gesichtsbehaarung war weggebrannt. Nachdem sie die Kätzchen gerettet hatte, berührte sie jedes einzelne mit der Nase, um sich zu vergewissern, dass sie alle da waren und lebten, da die Blasen an ihren Augen sie daran hinderten, sie zu sehen, und dann brach sie bewusstlos zusammen." Die Feuerwehr von Brooklyn konnte das Feuer löschen und Scarlett und ihre Babys medizinisch versorgen. Leider hat es eines der Babys nicht geschafft, aber die anderen wurden behandelt und fanden ein neues Zuhause.