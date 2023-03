KI zeigt Papst in Daunenjacke

Ein von einer künstlichen Intelligenz (KI) generiertes Bild von Papst Franziskus, der in einer großen weißen Daunenjacke posiert, sorgt derzeit für Aufregung.

Das von einer künstlichen Intelligenz (KI) erstellte Bild zeigt das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer langärmeligen Daunenjacke über seiner traditionellen weißen Robe, wobei sein Kreuz an einer Kette über seiner Brust baumelt.

Das Foto, das ein unbekannter Nutzer erstellt wurde, wurde am Wochenende binnen weniger Stunden tausendfach auf Social Media geteilt und als Meme verwendet. Auf dem Bild läuft Papst vermeintlich durch Rom, blickt ernst nach vorne und trägt dabei die markante Daunenjacke und das Kreuz. In der linken Hand hat er einen unbekannten Gegenstand.

© reddit.com/r/midjourney

Einige Nutzer, die das Bild für echt hielten, vermuteten auch eine Kooperation zwischen Papst Franziskus und der Luxus-Modemarke Balenciaga. Besonders kreativ wurde auf Twitter ein Account, der den Song „Till I Colapse“ des Rappers Eminem umdichtete und auf Papst Franziskus bezog.



Offenbar war das Bild von Midjourney so realistisch, dass es zahlreiche Menschen zunächst für echt hielten. In den letzten Tagen wurden gefälschte Bilder des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, des russischen Präsidenten Wladimir Putin, des Schauspielers Will Smith und anderer erstellt und in den sozialen Medien gepostet.