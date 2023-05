Kind aus Schulbus geworfen: Vater schlägt auf Fahrer ein

Die Polizei hat ein Video veröffentlicht, das zu zeigen scheint, wie ein Vater einen Schulangestellten schlägt, nachdem sein Kind von der Benutzung des Schulbusses suspendiert wurde.

Esdra Burges-Cruz, 50, wurde beschuldigt, einen Busfahrer in einem Schulbus geschlagen zu haben. Burges-Cruz wurde wegen Körperverletzung an einem öffentlichen oder privaten Bildungsmitarbeiter, Einbruch und Störung des Friedens bei einer Schulveranstaltung verhaftet und angeklagt.

Brutaler Vater

Laut Polizeibericht wurde Burges-Cruz wütend, als er erfuhr, dass sein Sohn von der Busnutzung ausgeschlossen wurde. In dem Bericht heißt es, Burges-Cruz habe sich dem Bus genähert und den Fahrer gefragt, ob er einsteigen dürfe; als ihm dies untersagt wurde, habe er geantwortet: "Halt die Fresse." In dem Bericht heißt es weiter, dass er "dem Opfer mehrmals bedingt drohte, dass es "sehen würde, was passiert, wenn seinem Sohn noch etwas zustößt".

© Fox News

In einer Erklärung sagte der Schulbezirk Marion County: "Wir glauben, dass die Verhaftung eine deutliche Sprache spricht und der Gemeinschaft helfen wird, besser zu verstehen, dass wir von Erwachsenen erwarten, sich angemessen zu verhalten, genauso wie wir von unseren Schülern erwarten, sich angemessen zu verhalten."

© Fox News

Viele Schüler waren zu diesem Zeitpunkt an Bord des Busses, und einer von ihnen filmte das Geschehen mit seinem Handy. Nachdem die Schulleitung das Video von dem Vorfall erhalten hatte, reichte sie es an die Polizei weiter, die Burges-Cruz daraufhin verhaftete.