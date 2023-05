× Klima-Aktivist klebte sich an Rad von Auto fest!

Die Klima-Kleber werden in ihren Aktionen immer kurioser. So klebte sich ein Aktivist am Inneren eines Rades an, um den Autofahrer an der Weiterfahrt zu hindern.

Berlin im Klima-Chaos: Neue Blockade-Aktionen der "Letzten Generation" sorgen erneut für Mega-Staus und Ärger bei den Autofahrern. Die neueste Aktion sorgt dabei für Aufregung. Sie zeigt einen Aktivisten, der sich auf dem Inneren eines Rades anklebt. Offenbar will er den Autofahrer mit der Aktion daran hindern weiterzufahren. Auch in Berlin kam es am Montag zu mehreren Blockaden. Die genaue Anzahl der Beteiligten ist noch unklar, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Auf dem Spandauer Damm, dem Kurfürstendamm, der Eberswalder Straße und der Fennstraße haben die Klima-Kleber ihre Proteste gestartet. Lesen Sie auch ''Mega-Protest'': Klima-Kleber legen Verkehr in Wien lahm Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" hat Montag früh erneut den Wiener Verkehr an mehreren Stellen aufgehalten. Dementsprechend groß war das Chaos im Frühverkehr.

Kabarettisten blockieren zusammen mit Klima-Klebern Straße Die Klimaschutzgruppe ''Letzte Generation'' hat Montagfrüh die dritte Woche in Folge den Wiener Verkehr an mehreren Stellen aufgehalten. Blockaden in Wien an mehreren Stellen In Wien kam es am heutigen Montag zu einer Mega-Blockade. Die Aktivisten blockierten dabei gleich mehrere Knotenpunkte auf einmal. Laut Polizei waren die Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke stadteinwärts über die Donau sowie innerstädtisch Getreidemarkt und Schwarzenbergplatz betroffen. Auch auf der Reichsbrücke stadteinwärts kam es zu Blockaden.

Es kam zu umfangreichen Staus und teils bis zu einer Stunde Zeitverlust, teilte der ÖAMTC der APA mit. Gegen 9.00 Uhr waren die Blockaden aufgelöst, twitterte die Landespolizeidirektion Wien. Die "Letzte Generation" sprach in einer Aussendung von rund 60 beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten sowie 50 Teilnehmern aus der Zivilgesellschaft, darunter u.a. die weiteren Kabarettisten Benedikt Mitmannsgruber, Christoph Fritz und David Scheid.