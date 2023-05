Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" hat Montag früh erneut den Wiener Verkehr an mehreren Stellen aufgehalten. Dementsprechend groß war das Chaos im Frühverkehr.

Wien. Die dritte Protestwoche der Klima-Gruppe "Letzte Generation" in Wien startete mit einem "Mega-Protest": Am Montag haben Klima-Aktivisten gleich mehrere Straßen in der Bundeshauptstadt blockiert und so den Verkehr lahmgelegt – unter anderem im Bereich des Schwarzenbergplatzes auf Höhe der Lothringerstraße, auf der Linken Wienzeile, auf der Floridsdorfer Brücke, sowie auf der Nordbrücke und Reichsbrücke. Die Polizei versucht gerade alle Aktionen aufzulösen.

© Letzte Generation ×

Es kommt zu einer nicht ordnungsgemäß angezeigten Versammlung im Bereich des #Schwarzenbergplatz auf Höhe der #Lothringerstraße Im Zuge dieser kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Unsere Kolleg*innen sind bereits vor Ort. #W1505 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) May 15, 2023

© Letzte Generation ×

Es kommt ebenfalls zu einer nicht ordnungsgemäß angezeigten Versammlung auf der Linken Wienzeile auf Höhe des #Getreidemarkt. Unsere Kolleg*innen sind bereits auf der Zufahrt. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) May 15, 2023

© Letzte Generation ×

Der Verkehr auf der #FloridsdorferBrücke Fahrtrichtung stadteinwärts ist ebenfalls von nicht ordnungsgemäß angezeigten Versammlungen betroffen. Unsere Kolleg*innen sind bereits Vorort. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) May 15, 2023

© Letzte Generation ×

Auf der #Nordbrücke Fahrtrichtung stadteinwärts sowie auf der #Reichsbrücke stadteinwärts kommt es ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch nicht ordnungsgemäß angezeigte Versammlungen. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) May 15, 2023

© Letzte Generation ×

Der ÖAMTC meldete Verzögerungen auf der Nordbrücke, der Reichsbrücke, der Floridsdorfer Brücke und der Praterbrücke. Die "Letzte Generation" hat sich noch nicht zu Wort gemeldet.

Dementsprechend groß war das Chaos im Frühverkehr, da die Brücken stadteinwärts blockiert waren. Der ÖAMTC meldete auch Aktionen auf dem Schwarzenbergplatz und der Rechten Wienzeile beim Getreidemarkt.

60 Aktivisten blockieren mehrere Straßen

Es ist der größte Protest seit Beginn der Klebe-Aktionen in Wien. Etwa 60 Personen der Gruppe "Letzte Generation" haben an mehreren Stellen der Stadt Straßen blockiert. Unterstützung bekommen sie heute auch von Künstlern – so zeigen sich einige österreichische Kabarettisten mit den Aktivisten solidarisch.

© Letzte Generation ×

Unternehmer und Polit-Berater Rudi Fußi zeigte heute auch seine Solidarität und filmte via Twitter live vom Klima-Protest.

Mehr dazu in Kürze ...