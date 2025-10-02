Alles zu oe24VIP
YoungHoon Kim
© X

Investment

Klügster Mensch der Welt setzt jetzt alles auf DIESE Karte

02.10.25, 10:00
Der Geschäftsmann wandelt sein ganzes Vermögen in Bitcoin um. 

YoungHoon Kim hat nach eigenen Angaben einen IQ von 276 und ist damit der klügste Mensch der Welt. Nun hat der südkoreanische Geschäftsmann bekanntgegeben, dass er sein gesamtes Vermögen in Bitcoin umwandelt.

"Einzige Hoffnung"

Kim, der aus der Technologie- und Finanzbranche stammt, begründet seine Entscheidung mit einem tiefen Vertrauen in die Zukunft von Kryptowährungen. Er betrachtet Bitcoin als die stabilste Form der digitalen Wertaufbewahrung und sieht darin eine Absicherung gegen Inflation, staatliche Eingriffe und geopolitische Krisen. „Bitcoin ist das Geld der Zukunft – unabhängig von Banken und Regierungen“, erklärte er in einem Interview. Die Krypto-Währung sei die „einzige Hoffnung der Wirtschaft in der Zukunft“.

Klügster Mensch der Welt setzt jetzt alles auf DIESE Karte
© getty

Trotz seiner hohen Intelligenz gilt Kims Schritt als hochriskant: Der Kurs der Kryptowährung schwankt enorm, und Experten warnen davor, alles auf eine Karte zu setzen.

