Goldbarren
Rekordrally

Goldpreis nähert sich 4.000 Dollar in Riesenschritten

30.09.25, 08:02 | Aktualisiert: 30.09.25, 10:42
Im frühen Handel kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) etwas mehr als 3.867 US-Dollar. Im Jahresverlauf bereits Plus von rund 47 Prozent.

Gold hat am Dienstag in der Früh einen weiteren Rekordwert erreicht. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) kletterte im frühen Handel auf etwas mehr als 3.867 US-Dollar (3.299 Euro). Das Edelmetall war damit so teuer wie noch nie. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf um rund 47 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.

Anstieg

So verteuerte sich etwa die Digitalwährung Bitcoin seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der DAX, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, stieg im bisherigen Jahresverlauf um rund 19 Prozent.

In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um 133 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben. Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.

