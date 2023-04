Kurios: Mütter fliegen für 12 Stunden nach Ibiza

Mehrere Mütter machten einen 12-stündigen Trip nach Ibiza für rund 34€. Das besondere: Am nächsten Morgen waren die Frauen wieder in der Heimat und brachten ihre Kinder zur Schule.

Rebecca Rattcliff, eine Reiseberaterin aus Manchester, beschloss, dass sie etwas Vitamin D brauchte, und dachte, es gäbe keinen besseren Ort als Ibiza. Die 38-Jährige trommelte ein paar Freunde zusammen, buchte den Hin- und Rückflug für nur 34 Euro und machte sich dann auf den Weg zu ihrem "Sunday Funday".

© SWNS

"Ich habe vier Kinder, und wir sechs haben zusammen 15 Kinder", sagte Rebecca. "Wir waren auf der Suche nach einem guten Angebot und alle lieben die Sonne Ibizas. Wir haben auf Skyscanner Ryanair-Flüge gefunden und wussten, dass wir an diesem Sonntag fliegen mussten, damit alle mitkommen konnten."

© SWNS

Die Gruppe flog am 26. März um 6 Uhr morgens vom Flughafen Manchester ab und kam in Beefa an, um in Ibiza-Stadt etwas zu essen und ein paar Cocktails zu trinken, bevor sie die Bucht von San Antonio erkundeten. Nach dem feuchtfröhlichen Brunch machten sich die Mädels auf den Weg zum Strand, wo sie auf ihren biologisch abbaubaren Handtüchern ein paar Sonnenstrahlen einfangen konnten. Nach dem Abendessen schauten sich die Teilnehmer den Sonnenuntergang im Café Mambo an, bevor sie um von ihrem Transfer abgeholt wurden, um ihren Rückflug nach Großbritannien anzutreten.

"Wir mussten um 20.15 Uhr wieder am Flughafen sein, um unseren Flug um 22 Uhr zu erreichen, aber es gab eine 40-minütige Verspätung", sagte Rebecca. In der Nacht waren die Frauen dann wieder in der britischen Heimat und konnten ihre Kinder am kommenden Tag in die Schule bringen.

Hier der ganze Tagesablauf:

1.30 Uhr - Aufwachen

6 Uhr - Flug nach Ibiza

10 Uhr - Brunch in Ibiza-Stadt

Mittags - Cocktail-Zeit

13.15 Uhr - Ankunft in San Antonio

18 Uhr - Abendessen im Bresca

19 Uhr - Sonnenuntergang im Cafe Mambo

23 Uhr - Rückflug nach Manchester

1.15 Uhr - Ankunft zurück in Großbritannien

6.30 Uhr - Aufstehen für die Schule