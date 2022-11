Youtuberin verspeist Fledermaus: Jetzt drohen 5 Jahre Haft

Eine thailändische YouTuberin hat auf ihrem Kanal ein Video geteilt, in dem man sie sieht, wie sie eine Fledermaus verspeist. Nun drohen ihr bis zu fünf Jahre Haft.

In westlichen Ländern fällt die Fledermaus wohl eher nicht in die Kategorie der Delikatesse, im asiatischen Raum hingegen wird sie oft genussvoll verspeist. Auf dem YouTube-Kanal "Gin Zap Bep Nua Nua" (Deutsch: iss scharf und lecker), welcher von der Thailänderin Phonchanok Srisunaklua betrieben wird, konnte man ein Video sehen, in dem die YouTuberin eine Vesperfledermaus zu sich nahm.

Das Problem ist, dass diese Fledermausart geschützt und ein Verkochen damit illegal ist. Daher drohen ihr nun, nach geltendem Recht, bis zu fünf Jahre im Gefängnis. Des Weiteren zeigen sich auch viele fassungslos, da diese Tiere oft auch Überträger von diversen Krankheiten sind. Die YouTuberin hat sich indes entschuldigt und erklärt, ihr sei nicht bewusst gewesen, etwas Schlechtes getan zu haben.