In einer Studie nahmen die Teilnehmer an wöchentlichen Achtsamkeitskursen teil, in denen es darum ging, auf ihr Hunger- und Sättigungsgefühl zu achten.Die Studie kam zu dem Schluss, dass Personen, die ihre Mahlzeit langsam verspeisten, nach einiger Zeit einige Kilos abnahmen.

Die Teilnehmer nahmen am Ende des dreimonatigen Programms nicht nur durchschnittlich 9 Kiloab, sondern berichteten auch über weniger Hunger, Anspannung, Angst, Traurigkeit und Essanfälle.