Lebensmüde? Kranich vertreibt mit Flügelschlag hungrigen Alligator

Vor kurzem hat sich ein Vogel am Ufer eines Gewässers in Florida gegen einen hungrigen Alligator behauptet.

Ein von Laura Akin aus Sarasota, Florida, geteiltes Video zeigt einen Kranich, der oben auf einer Böschung im Gras steht und auf einen Alligator hinunterstarrt, der langsam aus dem Wasser auftaucht.

Nach einem langen Blickduell macht der Alligator einen Schritt. Der Vogel breitet sofort wieder seine Flügel aus, aber der Alligator dreht sich schnell um und läuft ins Wasser.

Nach Angaben der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission gibt es in diesem Bundesstaat etwa 1,3 Millionen Alligatoren, die in allen 67 Bezirken in allen Wildgebieten leben, in denen sie vorkommen können.