Lehrerin beim Auto-Sex mit Schüler erwischt

Ein Wildhüter erwischte die verheiratete Englischlehrerin nackt im Auto.

Jessica Sawicki aus dem US-Bundesstaat New Jersey galt als engagierte Englisch-Lehrerin, die ihren Schülern helfen wollte, „die beste Version ihrer selbst zu werden“. Nun wurde die 37-jährige Pädagogin der Hamilton High School West in Mercer County festgenommen – sie soll mehrmals Sex mit minderjährigen Schülern gehabt haben.

Wie die „New York Post“ berichtet, wurde die Lehrerin sogar in flagranti beim Auto-Sex im Wildschutzgebiet Assunpink Wildlife Management Area in Upper Freehold Township erwischt. Wildhüter des „New Jersey Fish and Wildlife“ haben Sawicki und einen ihrer Schüler Anfang letzter Woche in „entkleidetem Zustand“ vorgefunden.

© Facebook

Die verheiratete Lehrerin wurde festgenommen und umgehend von der Schule entlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, über Monate hinweg ein sexuelles Verhältnis mit dem minderjährigen Schüler gehabt zu haben. Das ungleiche Paar soll mindestens fünf Mal Sex im Auto des Schülers gehabt haben. Sawicki soll nun angeklagt werden – ihr droht eine lange Haftstrafe.