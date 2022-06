Am Sonntag wurde in Panna, Indien ein Ehepaar von einem Lippenbären angegriffen. Das Tier zerfleischte die Körper von Mukesh und Gudiya Rai und ernährte sich mehrere Stunden lang von den Resten.

Mukesh Rai und seine Frau Gudiya waren auf dem Weg nach Hause, als sie in einer waldigen Gegend in Panna einen Lippenbären entdeckten. Das Paar versuchte den Bären zu konfrontieren, wurde aber unvorbereitet angegriffen und getötet. Es wird davon ausgegangen, dass der Bär die leblosen Körper zu einem Fluss zerrte, bevor er sie in Einzelteile zerriss und diese anschließend vier Stunden lang verspeiste.

Tier wurde eingefangen

Die Polizei traf kurz darauf am Tatort ein. Zwei Stunden brauchten die Beamten, bis das Tier betäubt und eingefangen war. Der Forstbeamte Gaurav Sharma sagte gegenüber „DNA India“: „Das Tier wird nicht im Wald freigelassen und wir planen, es in einen Zoo in einer anderen Stadt zu schicken.“ Die Angehörigen des Paares erhielten in der Folge des Angriffs finanzielle Unterstützung in der Höhe von 400.000 Rupien (4.800 €).

140 Kilogramm schwer

Lippenbären können bis zu 180 Centimeter groß werden und ein Gewicht von bis zu 140 Kilogramm auf die Waage bringen. Sie sind bekannt dafür, Menschen gegenüber aggressiv zu handeln, wenn sie sich bedroht oder erschrocken fühlen. Es handelt sich bei Lippenbären um agile Bären, die äußerst schnell laufen können. Sie gelten als furchtlose Tiere und leben vor allem in den Wäldern Südasiens.

Schreckliche Angriffe auf Menschen

Lippenbären sind für mehr Todesfälle verantwortlich als Eis- oder Grizzlybären und die Angriffe der Tiere sind grausam. Eine Prüfung der Angriffe in Zentralindien aus dem Jahr 2015 ergab, dass Opfer meist Verletzungen im Gesicht und an der Kopfhaut erlitten.