Live unter Wehen: Moderatorin bringt Baby direkt nach Auftritt zur Welt

In den frühen Morgenstunden des 22. Mais passierte in den Vereinigten Staaten etwas, das man nicht alle Tage sieht. Eine TV-Moderatorin in Albany (US-Bundesstaat New York) moderierte ihre Sendung – obwohl sie bereits in den Wehen lag.

Erst nach der Ausstrahlung begab sie sich ins Krankenhaus. Das Team und die Zuschauer staunten nicht schlecht. Mitten in der Sendung kündigt sich das Baby an Olivia Jaquith, eine Frühmoderatorin des Senders WRGB-TV CBS6 aus Albany (liegt im Bundesstaat New York, USA), sorgte am Mittwochmorgen für eine Überraschung der besonderen Art. Gegen 4:15 Uhr morgens (Ortszeit) bemerkte sie, dass ihre Fruchtblase geplatzt war – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Geburt bevorsteht. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Trotz dieser Umstände entschied sich Jaquith, ganz ruhig zu bleiben und ihre morgendliche Nachrichtensendung wie geplant zu moderieren. Um 6:00 Uhr Ortszeit begann die Ausstrahlung – nur etwa anderthalb Stunden, nachdem bei ihr die ersten Anzeichen der Geburt eingesetzt hatten. Kollegin macht es live bekannt Bereits zu Beginn der Sendung informierte ihre Co-Moderatorin Julia Dunn die Zuschauer mit einem Scherz über das ungewöhnliche Geschehen. „Wir haben heute wirklich breaking news – im wahrsten Sinne des Wortes“, sagte sie, bevor sie hinzufügte: „Olivias Fruchtblase ist geplatzt.“ Die werdende Mutter selbst blieb während der gesamten Sendung gelassen. Sie erklärte live, dass es sich um den Anfang der Geburt handle und die Wehen noch in großen Abständen kämen. Daher sehe sie keinen Grund, nicht wie gewohnt zu moderieren. Zwei Tage über dem Termin Während der Sendung wurde ein Hinweis eingeblendet, der erklärte, dass Jaquiths Geburtstermin eigentlich schon zwei Tage zuvor gewesen war. Somit war es keine große Überraschung mehr, dass sich die Geburt nun anbahnte. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Jaquith hatte bereits im Februar öffentlich gemacht, dass sie zusammen mit ihrem Ehemann Tyn ihr erstes Kind erwartet. Die Nachricht wurde damals ebenfalls im Rahmen der Sendung bekannt gegeben und sorgte bei den Zusehern für Freude. Lob von höchster Stelle Nach der Sendung lobte der Nachrichtenchef von WRGB-TV, Stone Grissom, seine Moderatorin in einem offiziellen Statement. „Wir freuen uns riesig für die beiden“, sagte er. „Seit ihrer Ankündigung zu Beginn des Jahres – und sogar während sie schwanger einen Halbmarathon absolviert hat – hat Olivia jede Phase dieser Zeit mit großer Stärke und Ruhe gemeistert. Auch heute hat sie das wieder gezeigt.“ Er ergänzte: „Ihre Leidenschaft für den Journalismus, ihre Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt und ihr Einsatz für unser Publikum waren immer spürbar. Wir freuen uns sehr auf das neueste – und kleinste – Mitglied unseres Teams.“