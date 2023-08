Mädchen (19) von sieben Männern auf offener Straße vergewaltigt

Ihr damaliger Freund wird beschuldigt, die grausame Vergewaltigung gefilmt und die Täter angefeuert zu haben.

Ein furchtbares Verbrechen erschüttert Palermo: Im Juli wurde eine 19-jährige Italienerin von einer Gruppe von sieben Männern entführt und an der Uferpromenade vergewaltigt. Die junge Frau wandte sich in ihrer Instagram-Story an die Öffentlichkeit: "Ich kann nicht länger schweigen", so die Mutige. Trotz des schrecklichen Übergriffs wird sie für ihre Kleidung und ihren Social-Media-Auftritt verurteilt.

Horror-Tat

User beschuldigen das Opfer: "Ihr Outfit hat die Tat provoziert" und "Sie verbreitet anzügliche Inhalte". Die junge Frau meint. "Solche Kommentare könnten Menschen in den Selbstmord treiben." Die tapfere Italienerin kämpft für Selbstachtung und gegen Vorurteile. Trotz der Möglichkeit, ihren Social-Media-Account zu löschen, bleibt sie stark: "Ich bleibe, wer ich bin."

Die schockierende Tat ereignete sich im Juli. Ihr damaliger Freund wird beschuldigt, die grausame Vergewaltigung gefilmt und die Täter angefeuert zu haben. Ein entsetzliches Video dient als Hauptbeweis. Die Angeklagten behaupten, es sei einvernehmlicher Sex gewesen, doch medizinische Untersuchungen widersprechen dem deutlich.