Mann baut die gefährlichste Pflanze der Welt an

Das Berühren dieser Pflanze erzeugt unerträgliche Schmerzen, die wochenlang anhalten können.

Das Berühren der Blätter dieser Brennnesselart aus den Regenwäldern von Queensland, Australien, verursacht starke und unerträgliche Schmerzen. Ein ehemaliger Soldat musste drei Wochen warten, bis es ihm endlich besser ging. Die Pflanze, die den Wissenschaftlern als Dendrocnide moroides bekannt ist, ist eine Verwandte der gewöhnlichen Brennnessel. Die Blätter der auch als Gympie-Gympie bekannten Pflanze verfügen über Stachel.

Die Gefährlichkeit der Pflanze konnte einen Briten aber nicht abhalten. Daniel Emlyn-Jones hat sich dazu entschieden, die Gympie-Gympie anzubauen. "Ich dachte einfach, sie würde ein bisschen Drama in meine Gartenarbeit bringen", erklärt er. "Man kann die Samen im Internet bekommen, aber man muss aufpassen, dass sie sich nicht in einem begrenzten Bereich ausbreitet, deshalb habe ich sie in meinem Wohnzimmer getopft", sagt er gegenüber dem Daily Star.