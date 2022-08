Mann entgeht Drama nur knapp: Hai beißt Kanu in zwei Teile

Ein Mann in Australien hat eine Begegnung mit einem Weißen Hai überlebt, sein Kanu war danach aber nur noch Schrott.

John Vincent war in den frühen Morgenstunden in Australien mit dem Kanu unterwegs, als er plötzlich einem weißen Hai im Wasser begegnete. Der Buchhalter im Ruhestand war mit zwei anderen Paddlern unterwegs, als der Hai angriff und das Kanu in Sekundenbruchteilen auseinander riss. Paul Courtney erzählte dem Daily Telegraph: "Von dem sechs Meter langen Kanu sind nur noch zwei Teile übrig, um es mal so zu sagen."

"Das Wasser sprudelte nur so - und dann war es in Sekundenschnelle ganz platt - es ging wirklich schnell." Wie es der Zufall wollte, war ein vorbeifahrendes Boot zur Stelle, um John zu retten. John wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Tier nicht verletzt.

© Roy Doutreband

Der Chef des örtlichen Yachtclubs, John Wait, sagte, es sei "nur eine Frage der Zeit" gewesen, bis sich ein solcher Vorfall ereignet hätte, da es in diesem Gebiet so viele Haie gäbe. "Sie sind im Moment wie eine Seuche da draußen", sagte er dem Daily Telegraph.

Beamte des New South Wales Department of Primary Industries wurden gerufen, um mit den an der Begegnung beteiligten Paddlern zu sprechen und die Überreste des Kanus zu untersuchen, die derzeit im Yachtclub aufbewahrt werden. Sie bestätigten, dass höchstwahrscheinlich ein etwa drei Meter langer Weißer Hai für den Angriff verantwortlich war.