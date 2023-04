Mann in Gefängniszelle bei 'lebendigem Leib' von Insekten gefressen

Ein Mann starb in einer Gefängniszelle in Georgia, nachdem er von Bettwanzen "lebendig gefressen" wurde, wie seine Familie behauptet.

Ein 35-jähriger Mann ist in einer schmutzigen Gefängniszelle in Georgia gestorben, nachdem er von Insekten und Bettwanzen bei lebendigem Leibe aufgefressen" wurde, wie ein Anwalt der Familie des Opfers behauptet hat. "Es ist einfach schrecklich", sagte Michael Harper, der Anwalt der Familie von Lashawn Thompson, am Freitag gegenüber Insider über den Tod des jungen Mannes.

Irrer Fall

Thompson wurde am 13. September 2022 tot in einer ekelhaften Zelle des Fulton County Gefängnisses in Atlanta, Georgia, aufgefunden - drei Monate, nachdem er wegen einfacher Körperverletzung verhaftet worden war, so Harper. Während er in der Haftanstalt festgehalten wurde, verlegten die Beamten Thompson in den psychiatrischen Trakt des Gefängnisses, nachdem sie festgestellt hatten, dass er an einer psychischen Krankheit litt, so Harper.

© Michael Harper

"Sie haben ihn im Wesentlichen dort gelassen", sagte Harper dem Insider. "Und sie hatten einen Plan, ihn in die medizinische Beobachtungseinheit zu bringen, aber ihr Plan wurde nie umgesetzt, und sie fanden ihn tot, aufgefressen von diesen Bettwanzen." Harper, der sich auf Gefängnisunterlagen beruft, behauptete, dass die Gefängnismitarbeiter Thompsons Zustand bemerkt hätten, aber nichts unternommen hätten, um ihm zu helfen. "Er hat das nicht verdient", so Harper weiter. "Jemand muss für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen werden."

© Michael Harper

Thompsons Familie fordert nun eine strafrechtliche Untersuchung von Thompsons Tod und die Schließung des Gefängnisses, das durch eine neue Einrichtung ersetzt werden soll.