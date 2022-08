Mann lebte 30 Jahre in Container: Jetzt muss er ausziehen

In dem einzigartigen Container, das sein Vater 1990 kaufte, zog der 65-Jährige seine vier Kinder auf.

Nach drei Jahrzehnten in seinem Container hat der Stadtrat von Newport den ehemaligen Müllwerker aufgefordert, innerhalb von sechs Monaten auszuziehen. Mit Ausnahme eines Traktors hat Herr Gibbons nach eigenen Angaben keine Fahrzeuge auf dem Anwesen besitzt, aber er räumt ein, dass er dort seit 1992 lebt und nie eine Nutzungsänderung bei den Behörden angemeldet oder beantragt hat.

Es hat lange gedauert, bis ich es so eingerichtet hatte", sagte er und zeigte sein Anwesen, das mit wunderschönen Ornamenten und Dekorationen vollgestopft ist. Das sind alles Schiffscontainer, sehen Sie. Im Sommer ist es kühl und im Winter warm. Das ist schön. Die Leute machen das jetzt oft, ich habe es schon vor 30 Jahren gemacht. Ich lebe jetzt alleine hier, aber ich hatte die Kinder hier bei mir. Es hat viel Zeit und Arbeit gekostet, es besser und besser zu machen. Sie sehen, ich bin ein kleiner Hamsterer. Aber ich bin jemand, der Dinge instand hält."

Herr Gibbons, der sagt, er habe durch die Entscheidung "alles verloren", legte 2021 gegen den Vollstreckungsbescheid Widerspruch ein. Er erklärte der örtlichen Behörde und der Planungs- und Umweltbehörde von Wales (Planning and Environment Decisions Wales, PEDW), dass sein Haus aufgrund der langen Zeit, in der es bereits besteht, gegen jegliche Vollstreckungsmaßnahmen immun sein sollte. Doch die Behörden sahen dies nicht so.

Er müsse ausziehen und 8.000 Euro an Verwaltungskosten zahlen. Als ich das erste Mal den Brief von der Stadtverwaltung erhielt, dachte ich, ich sei im Trockenen, weil ich schon so lange hier wohne", sagte er. Laut einem Stadtrat sei das Bauwerk ohne Genemigung errichtet worden, jetzt müsse der Mann aus diesem nun wieder ausziehen.

Planungsvorschriften gibt es aus guten Gründen", fügte er hinzu.