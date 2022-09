Ein israelischer Mann wurde verhaftet, nachdem er ein Video gepostet hatte, in dem sein Hund am Steuer seines Autos sitzt.

Ein 35-jähriger Mann aus Ein Naqquba, westlich von Jerusalem, postete das Video, auf dem sein kleiner Hund auf seinem Schoß zu sehen ist, während er seine Pfoten hinter das Lenkrad legt. Die Polizei sah das Video im Internet und verhaftete den Mann prompt.

Die Polizei bestätigte, dass er wegen des Verdachts auf rücksichtsloses Fahren festgenommen wurde. "Der Verdächtige verhielt sich rücksichtslos und unangemessen, als er seinen Hund am Lenkrad festhielt und damit Verkehrsteilnehmer gefährdete", so die Polizei in einer Erklärung, wie die Times of Israel berichtet.

תיעוד: בן 35 מעין נקובא נעצר לאחר שנתן לכלבו לנהוג ברכב@VeredPelman

(תיעוד: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/Cte8YlNxmh — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2022

"Anschließend teilte er das Filmmaterial dieser gefährlichen Handlung, das die Polizei erreichte. Wer so etwas tut, spielt mit Menschenleben. Wir werden weiterhin daran arbeiten, schwere Verkehrsverstöße durchzusetzen und zu verfolgen."

Die Polizei hatte außerdem herausgefunden, dass der Mann nicht einmal einen gültigen Führerschein besaß, da er seine Fahrprüfung nie bestanden hatte.