Mann stirbt auf Beerdigung - aber niemand kennt ihn

Während einer Beerdigung in Polen wurde ein Mann ohnmächtig und starb wenig später. Der Fall lässt viele Fragen offen.

In der St. Paul-Apostel-Kirche in Ostrów (Polen) kam es zu einer mysteriösen Szene. Ein Anwesender verlor am Montag das Bewusstsein. Laut dem Lokalsender Ostrow 24 versuchte noch ein Rettungsteam, den Mann wiederzubeleben - doch ohne Erfolg.

Niemand kennt diesen Mann

Besonders kurios an dem Fall ist: Niemand scheint den Mann zu kennen. Der Verstorbene hatte weder einen Ausweis noch andere Dokumente bei sich. Die Ermittler hatten keinerlei Anhaltspunkt über seine Identität. Das Alter des Toten wurde auf rund 60 Jahre geschätzt.

Die genaue Todesursache war ebenso noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet.