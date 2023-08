Mann verkaufte falschen Flughafen um 242 Millionen

An dem Betrug waren Komplizen beteiligt und es kam zu komplizierten Transaktionen, die der Bank einen großen Verlust einbrachten.

Emmanuel Nwude, auch bekannt als Owelle von Abagana, hat einen historischen Bankbetrug inszeniert, indem er einen nicht existierenden Flughafen an eine internationale Bank verkaufte. Nwude gab sich als einflussreicher nigerianischer Banker aus und überzeugte den Direktor der Banco Noroeste, 242 Millionen Dollar in einen neuen Flughafen in Abuja, Nigeria, zu investieren.

Großer Betrug

An dem Betrug waren Komplizen beteiligt und es kam zu komplizierten Transaktionen, die der Bank einen großen Verlust einbrachten. Nach einem komplizierten Gerichtsverfahren wurden Nwude und seine Komplizen verhaftet, verurteilt und zu Gefängnisstrafen verurteilt, wobei einige Vermögenswerte an die Bank zurückgegeben wurden.

Nwudes Versuche, sein Vermögen nach der Entlassung wiederzuerlangen, stießen auf rechtliche Hürden, und er behauptete später, nichts von dem 242-Millionen-Dollar-Betrug gewusst zu haben.