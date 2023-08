Umfrage schockt: SO viele Piloten schlafen im Cockpit

Besonders besorgniserregend ist, dass diese beängstigenden Ergebnisse auf die Zeit vor dem Höhepunkt der Flugsaison hinweisen, in der die Belastung üblicherweise geringer ist.

Schockierende Enthüllungen aus der europäischen Luftfahrt: Eine jüngst veröffentlichte Umfrage der European Cockpit Association (ECA) zeigt, dass die meisten Pilotinnen und Piloten in den letzten vier Wochen mindestens einmal im Cockpit von Sekundenschlaf übermannt wurden. Von insgesamt 6893 befragten Flugkapitänen und -kapitäninnen aus 31 europäischen Ländern gaben bedenkliche 75 Prozent zu, Opfer dieser gefährlichen Ermüdungserscheinung geworden zu sein.

Hoher Wert

Besonders besorgniserregend ist, dass diese beängstigenden Ergebnisse auf die Zeit vor dem Höhepunkt der Flugsaison hinweisen, in der die Belastung üblicherweise geringer ist. Die Umfrage offenbarte ebenfalls die potenziellen Auslöser dieses gefährlichen Problems. 34,8 Prozent der befragten Piloten gaben an, dass ihnen zwischen den Flugeinsätzen oft die nötige Zeit zur Erholung fehlte. Weitere 38,2 Prozent fühlten sich gelegentlich nicht ausreichend ausgeruht, wenn sie ihren Dienst antraten.

Besorgniserregende Unterschiede zeigten sich zwischen den Ländern. In Großbritannien beispielsweise gaben rund 45 Prozent der Flugbesatzung an, nicht genügend erholt zur Arbeit zu erscheinen. Ähnlich hohe Werte wurden in Irland und Spanien verzeichnet. Im Gegensatz dazu lagen die Zahlen in der Schweiz, Deutschland und Österreich zwischen 25 und 30 Prozent.