Brutale Szenen spielen sich am helllichten Tag im Brunnen eines öffentlichen Parks ab.

Das Video, das von einer Augenzeugin aufgenommen wurde zeigt einen Mann, der scheinbar versucht eine Frau zu ertränken. Der ältere Mann ist oben ohne, die Frau trägt schwarze Unterwäsche und bewegt sich bereits nicht mehr.

Rettungsaktion

Am Rand des Brunnens hat sich eine aufgebrachte, wild gestikulierende Traube an Menschen gesammelt. Kurze Zeit zeigen die Bilder zwei junge Männer, die ins Wasser waten, um zu helfen. Der eine schlägt brutal auf den Täter ein, um diesen unschädlich zu machen. Die Polizei trifft kurz später ein, Opfer und Täter werden später mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Die Behörden fahnden nun nach dem zweiten jungen Mann, der auf dem Video mehrfach auf den Täter einschlägt.

Der angebliche Grund für den Mordversuch laut Twitter: Der Mann und seine Bekannte hatten ein Bad in dem Brunnen genommen, um sich bei den heißen Temperaturen, die momentan in Spanien herrschen abzukühlen. Ein Passant bot an Fotos zu machen, klaute aber dabei das Handy des Mannes, der daraufhin die Frau beschuldigte sie stecke mit dem Dieb unter einer Decke.