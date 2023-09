Mann will mit Assistenz-Alligator ins Stadion - darf nicht rein!

Dem offenbar Baseball-begeisterten Alligator "Wally" wurde vor dem Heimspiel der Philadelphia Phillies gegen die Pittsburgh Pirates der Zutritt verweigert. Sein Besitzer, Joei Henney, erklärt gegenüber dem "DailyStar", der schuppige Vierbeiner hätte für ihn einen therapeutischen Zweck im Kampf gegen seine Depressionen.

Man gets a hug from Wally the emotional support alligator outside Phillies game. #phillies #philly #Philadelphia #gator #Survivor pic.twitter.com/RTxl7E8UjP

Die Fans vor dem Stadion zeigten sich von Phillies-Fan "Wally" äußerst begeistert, machten Fotos und umarmten ihn sogar teilweise. Trotz der vorbildlich angebrachten "Alligator"-Lein war das Sicherheits-Personals der Philadelphia Phillies weniger erfreut und untersagten "Wally" den Zutritt.

Wally the emotional support alligator leaves Citizens Bank Park rejected after being denied access to the ballpark #phillies #baseball #mlb #philly #philadelphia #esa #gators #phillyspecial pic.twitter.com/C6ZgTEEzCk