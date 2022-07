× Mann will von Aliens Gehirnwäsche erhalten haben und am Mars gewesen sein

Ein Mann, der behauptet, als zehnjähriges Kind von Außerirdischen entführt worden zu sein, hat sich zu den Eingriffen, die die Aliens an ihm vorgenommen haben sollen, geäußert.

Der Mann mittleren Alters will als bereits 10-jähriger Junge von den Außerirdischen entführt und manipuliert worden sein. Geht es nach ihm wurde einem 20-jährigen Training unterzogen, bevor er wieder in seinen irdischen Körper zurückkehrte. Tony Rodrigues war noch ein kleiner Junge, der mit seiner Familie in einem ländlichen Bauernhaus lebte, als er angeblich in einen außerirdischen Bunker entführt wurde.

© Shaun Attwood / YouTube

Mitten in der Nacht gab es seltsame Vorkommnisse wie das Klingeln des Telefons und eine mysteriöse hellblaue Kugel, die in sein Schlafzimmer schwebte, bevor er von Reptilienwesen entführt wurde. In einem Podcast erzählt Tony Rodrigueswie seine Entführung ablief: "Als ich aufwachte, stand ein graues Etwas direkt über meinem Bett... Ich griff danach und berührte es, und es war lebendig, es war kalt und nass", erinnerte er sich.

Aliens brauchten Hilfe

Bevor ich einen Laut von mir geben konnte, tat es etwas mit mir und ich war wie gelähmt. Dann kamen drei oder vier andere kleinere, reptilienartige Wesen vom Fußende meines Bettes, packten mich aus dem Bett und trugen mich in einen Lichtblitz hinaus. Doch anstatt in einem UFO zu landen, erinnerte sich Tony daran, dass er auf einem Tisch in einem unterirdischen Bunker aufwachte, wo er durch telepathische Kommunikation über die Pläne der Außerirdischen informiert wurde.

© Getty Images ×

"Sie sagten, sie bräuchten meine Hilfe und müssten meine Genetik überprüfen, um zu sehen, ob ich für ihr Programm geeignet sei. Es war schmerzhaft, sie nahmen eine Biopsie, sie entnahmen Zellen von meinem Hinterkopf", fuhr er fort. Da er für das Programm geeignet war, nahmen die Aliens Eingriffe am Körper des Jungen vor.

Entführter will auf dem Mars gewesen sein

"Ich willigte ein, und sie legten mich hin und führten eine Prozedur durch, bei der eine Nadel in mein Auge gestochen wurde, und ich wachte auf, ohne Erinnerungen zu haben", erklärte er.

© getty ×

"Sie hatten uns einem auf Traumata basierenden Gedankenkontrollprogramm von MK Ultra unterzogen und uns Drogen verabreicht, um uns in die Nähe des Todes zu bringen... und während dieser Zeit haben wir Informationen gechannelt", behauptete er. Außerdem erinnerte sich Tony daran, dass er auf Weltraummissionen zum Mars geschickt wurde.

Am Ende seines zwanzigjährigen Trainingsprogramms wurde Tony zum gleichen Zeitpunkt in seinen menschlichen Körper zurückgebracht, zu dem er entführt worden war.