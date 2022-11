Maradonas 'Hand Gottes' Tor: Ball wird für Mega-Summe versteigert

Der Ball, mit dem Diego Maradona zwei der berühmtesten Tore der Fußballgeschichte schoss, soll versteigert werden.

Der Spielball, der im berühmten WM-Viertelfinale 1986 zwischen England und Argentinien zum Einsatz kam, wird auf 2,5 bis 3 Millionen Euro geschätzt. Verkauft wird er von Ali Bin Nasser, dem tunesischen Schiedsrichter, der Maradonas "Hand Gottes"-Tor während des Spiels nicht sah und das Tor zählen lies.

Bin Nasser sagte: "Dieser Ball ist Teil der Fußballgeschichte - es ist der richtige Zeitpunkt, ihn mit der Welt zu teilen." Der Ball wurde während der gesamten 90 Minuten des Spiels verwendet, das eines der bedeutendsten und umstrittensten Spiele in der Geschichte der Weltmeisterschaft bleibt. Maradona erzielte den Führungstreffer, indem er den Ball an Englands Torhüter Peter Shilton mit Hand berührte. Bin Nasser erkannte das Handspiel nicht und ließ das Tor gelten, was der Spieler später als "ein bisschen mit dem Kopf von Maradona und ein bisschen mit der Hand Gottes" bezeichnete.

Maradonas zweiter Treffer des Spiels ist als "Tor des Jahrhunderts" bekannt geworden, bei dem er an fünf englischen Feldspielern vorbei dribbelte und an Shilton vorbeischoss. Der Ball wird am 16. November im Rahmen einer Sonderveranstaltung zur Fußballweltmeisterschaft versteigert. Die Auktion wird live übertragen, und Interessenten können ihre Gebote ab dem 28. Oktober online abgeben.