Melanie Müller zeigt auf der Bühne den Hitlergruß

Am 17. September eskaliert ein Auftritt von Melanie Müller vor einer Hooligan-Truppe, da einige anwesende Neonazis damit begannen "Sieg Heil"-Gesänge anzustimmen. Anschließend soll sie das Konzert abgebrochen haben. Ein neues Video zeigt sie aber dabei, wie sie einen Hitlergruß macht.

Die Karriere von Melanie Müller könnte nun von einem auf den anderen Tag beendet sein. Bei ihrem Auftritt am 17. September vor den "Rowdys Eastside" eskalierte die Situation, als mehrere Neonazis damit begannen "Sieg Heil"-Rufe von sich zu geben. Die Ex-Dschungelcamperin zeigte sich öffentlich empört und behauptete, das Konzert abgebrochen zu haben. Videoaufnahmen die der "Bild" vorliegen sollen sie aber dabei zeigen, wie sie gleich mehrfach zum Hitlergruß auf der Bühne ausholt.

Der Videoclip zeigt die Sängerin, wie sie mit ihrem Mikrofon in der rechten Hand "Ost, Ost, Ostdeutschland!" anstimmt - ein Schlachtgesang unter Fußballfans. Anschließend gibt sie das Mikrofon in ihre linke Hand und beginnt damit, insgesamt achtmal den Hitlergruß in die weiterhin brüllende Menge zu zeigen. Ob sich die Karriere der Dschungelcamp-Gewinnerin von 2014 davon wieder erholt, ist fraglich.