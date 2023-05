Mann klärt auf: 'SO reagieren Frauen auf meinen Mikropenis'

Ein Mann, der mit einem Mikropenis geboren wurde, hat sich darüber geäußert, wie er das Thema angeht, wenn er Frauen trifft.

Mikropenis" ist der medizinische Begriff für einen Penis, der unter der normalen Länge eines ansonsten voll ausgebildeten Penis liegt, und wird normalerweise bei der Geburt diagnostiziert. Laut einer 2010 in Science Direct veröffentlichten Studie mit dem Titel "Disorders of the Penis and Scrotum" (Störungen von Penis und Hodensack) liegt die strenge Definition des Mikropenis darin, dass die gestreckte Länge des Penis mehr als 2,5 Standardabweichungen (SD) unter dem Altersdurchschnitt liegt.

Mann gibt Einblick in intime Details

Healthline berichtet, dass bei erwachsenen Männern ein Mikropenis unter 9,32 cm gemessen wird, während er bei vorpubertären Jungen unter 3,8 cm liegt. Bei Neugeborenen wird ein Mikropenis als etwas betrachtet, der weniger als 1,9 cm misst. Ein Mann mit einem Mikropenis teilte auf Reddit in einem AMA (Ask Me Anything) mit, wie dieser sein Leben beeinflusst.

Er sagte, dass er es "hasst", mit einem Mikropenis geboren worden zu sein, und forderte die Leute auf, ihm Fragen über alles zu stellen, was sie über seine Erfahrungen wissen wollten. Eine Frage zielte darauf ab, wie er Frauen das Thema beibringt. Der Mann sagte, er mache sich nicht die Mühe, Frauen über seine Größe zu belügen, und fügte hinzu: "Aber in der Anfangsphase, wenn wir uns unterhalten, um uns kennenzulernen, und wenn es bei einem dieser sexy Gespräche zur Sprache kommt, bin ich ehrlich und sage meine Größe." Zudem räumte er ein, dass nahezu alle Frauen danach enttäuscht waren.

"Ich meine, ich habe es irgendwie gespürt, und normalerweise ist es dann eine Erfahrung, die peinlich ist. Ich meine, dass die Unsicherheit an manchen Tagen die Oberhand über mich gewinnt, aber das ist das Blatt, das mir gegeben wurde. Alles was ich tun kann, ist mich selbst zu akzeptieren."