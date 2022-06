Mentalist Uri Geller will über Existenz von Außerirdischen Bescheid wissen

Der Fernseh-Magier behauptet, seine unmittelbare Begegnung mit UFO-Trümmern im Jahr 1974 habe ihm die Existenz außerirdischen Lebens bewiesen.

Geller will über Außerirdische Bescheid haben, da er laut eigenen Angaben 1974 ein Stück eines UFOs in seinen Händen hielt. Der Mentalist kontert damit den Direktor des US-Marinegeheimdienstes Scott Bray, der sagte, es gebe nichts, was "nicht mit einem irdischen Ursprung vereinbar wäre". Zudem habe man keine außerirdischen Wrackteile.

Aber Uri sagte: "Ich weiß, dass die US-Regierung Material hat. Ich wünschte, die US-Regierung würde es einfach zugeben. Entweder war es nur eine unglückliche Wortwahl oder sie vertuschen diese Dinge immer noch. Das hat mich wütend gemacht."

Geller, mittlerweile 75, behauptet, dass seine Begegnung mit UFO-Trümmern im Jahr 1974 stattfand, nachdem er von CIA-Beamten rekrutiert wurde, die von seinen Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle beeindruckt waren. Er sagte: "Man zeigte mir ein Stück und bat mich, es zu halten und zu beschreiben, was ich fühlte. Es war metallisch, glatt, perlenartig, mit einer regenbogenfarbenen, reflektierenden 'Haut'. Als ich es in der Hand hielt, spürte ich Vibrationen. Es fühlte sich an, als würde es atmen... als wäre es lebendig."