Mit Affäre in der Kirche: Dann stürmt Ehefrau rein

In einem brasilianischen Gotteshaus geriet die idyllische Atmosphäre jäh ins Wanken, als eine vermeintliche Familienzusammenführung zu einem handfesten Ehestreit eskalierte. Ein ahnungsloser Ehemann, gekleidet in ein orangefarbenes T-Shirt, fand sich plötzlich im Mittelpunkt eines Dramas wieder.

Video zeigt Vorfall

Die Szene, festgehalten auf "X" (ehemals Twitter), zeigt den Fremdgeher und seine dunkelhaarige Geliebte, die sich nichtsahnend in der Kirche niederlassen. Doch das harmonische Bild zerbricht abrupt, als die Ehefrau in Begleitung eines männlichen Helfers die Kirche betritt, das Geschehen mit ihrem Handy filmt und die Szene in ein wahres Spektakel verwandelt.

???????? | Una mujer encontró a su marido con su amante en la iglesia en Brasil y la misa terminó en un gran lío. pic.twitter.com/VJBRrGAzJf — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 13, 2023

Der Betrüger erkennt schnell die drohende Gefahr und versucht, einen überhasteten Rückzug anzutreten. Doch die aufgebrachte Ehefrau lässt nicht locker und verpasst ihm vor den Augen der geschockten Kirchengemeinde eine öffentliche Standpauke. Die Situation wird zunehmend peinlich für die Gottesdienstbesucher, die mit betretenen Blicken dem ungewollten Familiendrama beiwohnen.

Währenddessen erhält die vermeintliche Affäre des Mannes überraschende Unterstützung von einer anderen Frau. Beide scheinen von den Ereignissen mitgenommen zu sein, bis die Szene abrupt endet, als eine Wasserflasche nervös in den Händen der unterstützenden Dame knistert.

Die Bilder geben keine Aufschlüsse darüber, wie die demütigende Szene letztendlich ausklang.