Mit bloßen Händen: Bergsteiger schlägt Schwarzbären in die Flucht

Die unglaublichen Szenen ereigneten sich am Mount Futago in Japan. Ein Extrem-Bergsteiger wurde mitten auf einer Felswand von einem Schwarzbären attackiert, konnte sich aber erfolgreich zur Wehr setzen. Das Video dazu ging viral.

Einen Bären in die Flucht schlagen, dürfte wohl für viele schon eine eher schwierige Aufgabe sein. Einen Bären in die Flucht schlagen, während man an einer Felswand auf einem Berg klettert und somit auch noch die Balance halten muss, sollte eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sein.

Einem Bergsteiger, der gerade am Mount Futago in Japan unterwegs war, ist aber genau das gelungen. Im Video zu sehen ist, wie ein Schwarzbär ihn plötzlich von oben attackieren will. Dem Kletterer gelingt es gerade noch so, den Bären zur Seite zu drücken, wodurch er mit seinem aufgebauten Schwung am Ziel vorbeischießt. Von weiter unten versucht dann der Angreifer immer wieder zu dem Mann hinaufzukommen, aber dieser wehrt sich mit Händen und Füßen und kann ihn schließlich verjagen.

Bedrohung für das Jungtier

Wie sich herausstellte, dürfte der Bergsteiger zu tief in das Revier des Schwarzbären eingedrungen sein. Dieser sah ihn dann als Bedrohung für sein Jungtier und setzte daher zum Angriff an. Nach dem kurzen Gefecht sieht man, wie der Bär gemeinsam mit seinem Jüngling die Flucht ergreift.