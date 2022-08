American Airlines hat Berichten zufolge 20 Überschallflugzeuge vom Typ Overture bestellt, mit denen Urlauber in rund 4 Stunden von London nach New York fliegen können.

Die Flugzeuge können auch die Strecke London-Miami in nur fünf Stunden zurücklegen, während die derzeitige Flugzeit etwa neuneinhalb Stunden beträgt. Die Flugzeit würde mit dem neuen Modell von Boom Supersonic halbiert werden.

American Airlines ist nur der erste Großkäufer und hat 20 Maschinen des neuen Types bestellt. Das Overture soll Passagiere mit der doppelten Geschwindigkeit der derzeit schnellsten Verkehrsflugzeuge befördern.

Boom hat im vergangenen Monat sein endgültiges Design für das Overture vorgestellt, dessen Produktion voraussichtlich 2025 anlaufen wird. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die ersten Passagiere im Jahr 2029 an Bord des Flugzeugs gehen.

Das Design errinert stark an die Concorde, das Passagiere in nur zwei Stunden und 52 Minuten von New York nach London bringen konnte. Die Vereinbarung sieht jedoch vor, dass Boom die branchenüblichen Betriebs-, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen sowie die sonstigen üblichen Bedingungen von American erfüllen muss, bevor die Overtures ausgeliefert werden und Überschallflüge wieder zur Realität werden.

Overture ist für die Beförderung von 65 bis 80 Passagieren ausgelegt.