MMA-Star stirbt mit nur 18 Jahren

Ihre Schwester Angela ist die amtierende Meisterin im Atomgewicht, während ihr Bruder Christian Lee den Titel im Leichtgewicht hält.

Victoria Lee gab 2020 ihr Debüt als Kämpferin bei ONE Championship. Sie kämpfte zuletzt im September 2022 im Achteck, bevor sie eine Auszeit nahm, um die High School abzuschließen.

Angela verriet, dass ihre Familie an ihrem Verlust "zerbrochen" ist. "Wir vermissen dich so sehr, Schwesterherz. Mehr als du dir jemals vorstellen kannst", schrieb sie auf Instagram.

"Weil ein Teil von dir in jedem von uns war und als du gegangen bist, wurden diese Teile aus uns herausgerissen. Jede Kleinigkeit lässt mich an dich denken. Von den Sonnenstrahlen bis zum Sonnenuntergang. Du hast uns gelehrt, die Schönheit in den einfachen Dingen zu sehen. Du warst unser helles Licht. Unser Sonnenschein. Und das wird sich nie ändern. Du warst in jeder Hinsicht perfekt. Der beste Mensch, den ich kannte. Das schönste Mädchen, innen und außen."