Model nach Augen-Tattoo kurzfristig blind: 'Ich bereue nichts'

Amber Luke hat 98 % ihres Körpers tätowieren lassen , darunter auch ihre Augen. Aufgrund des misslungenen "Eingriffs" war die Frau für mehrere Wochen blind.

Ein "Unfall", der beinahe schwerwiegende Folgen gehabt hätte. Amber Luke, ein Tattoo-Model aus Australien, ließ sich ihre Augen tätowieren. Doch nicht alles lief reibungslos ab, nach dem Eingriff war die Frau mehrere Wochen blind. 98 % ihrer sind bereits mit Farbe bedeckt, Tendenz steigend. Bereuen tut die Frau das Augen Tattoo jedoch nicht.

© instagram.com/amberluke666

Denn Amber sagt, sie habe jetztgesehen, wie belastbar sie ist, nachdem sie ihren Körper so extremem Stress ausgesetzt hat. Der Instagram-Star hat sich während ihrer siebenjährigen Verwandlung mehr als 600 Tattoos stechen lassen.Es ist jetzt fünf Jahre her, dass ich für drei Wochen mein Augenlicht verloren habe und völlig unfähig war, ein unabhängiger Mensch zu sein, schrieb sie.Bei der quälenden Prozedur musste ich vier Injektionen in jedes meiner Augäpfel über mich ergehen lassen.Ich weinte zwei Tage lang blaue Tränen, nachdem der Eingriff durchgeführt worden war.