Mutter jagte Kartellmitglieder, die ihre Tochter entführt haben

Eine Frau, deren Tochter von Mitgliedern eines mexikanischen Kartells entführt und getötet wurde, hat unglaubliche Anstrengungen unternommen, um sie vor Gericht zu bringen.

Miriam Rodrigues war entsetzt und untröstlich darüber, wie wenig die Behörden bereit waren zu tun, als ihre Tochter Karen entführt wurde - also beschloss sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Durch ihre Ermittlungen erhielt Miriam schließlich genügend Informationen, um Mitglieder eines der gefährlichsten Drogenkartelle Mexikos, Los Zetas, zu überführen.

Die Mutter verkleidete sich als Mitarbeiterin des Gesundheitswesens und gab vor, dass sie in der Gegend eine Umfrage durchführen würde. Schließlich sammelte sie so viele Informationen, dass die Polizei den Mann verhaften konnte, den sie verdächtigte, an der Entführung ihrer Tochter beteiligt zu sein. Mit der Hilfe ihres Sohnes Luis gelang es Miriam, dieses Bandenmitglied hinter Gitter zu bringen.

Dort plauderte der Entführer die Namen seiner Komplizen aus. Während der Ermittlungen verkleidete sich die Mutter mehrmals. Sie veränderte ihre Frisur, gab sich als Wahlhelferin aus und kam ahnungslosen Familienmitgliedern nahe, um Informationen zu erhalten - alles, um jedes Detail über die Personen zu erfahren, die für die Entführung und den Tod ihrer Tochter verantwortlich waren.

Insgesamt brachte sie zehn Kartellmitglieder hinter Gitter. Doch dann schlug das Schicksal um, und das Kartell rächte sich an der Frau und erschoss sie in ihrem eigenen Haus.