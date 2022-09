Mutter wehrte Tiger-Attacke mit bloßen Händen ab

Archana Choudhary dachte nicht zweimal darüber nach, ob sie ihren 15 Monate alten Sohn retten sollte, nachdem ein entlaufener Tiger versucht hatte, das Baby während eines Toilettenbesuchs zu zerfleischen.

Einer Mutter gelang es, einen Tiger mit bloßen Händen abzuwehren, nachdem das Tier versucht hatte, den Kopf ihres kleinen Jungen zu fressen. Archana Choudhary, 25, war mit ihrem 15 Monate alten Sohn Raviraj auf der Toilette außerhalb ihres Hauses im Dorf Rohania in Umaria, Indien, als die Großkatze angriff.

Der Tiger war aus dem nahe gelegenen Bandhavgarh-Tigerreservat entkommen, berichtet die Times of India. Die Mutter überlegte bei der Attacke nicht lange und stürzte sich auf den Tiger, der über zwei Minuten lang versuchte, ihren Sohn anzugreifen. Auch sie wurde von dem Tier angegriffen, als sie schlug und trat, und erlitt eine punktierte Lunge, nachdem es seine Krallen nach ihrer Brust schlug.

Dennoch gelang es Archana, das Tier lange genug in Schach zu halten, bis andere Dorfbewohner zu Hilfe kamen. Sie schlugen mit Stöcken auf den Tiger ein und trieben ihn zurück in den Wald. Archana und Raviraj wurden sofort in das primäre Gesundheitszentrum von Manpur gebracht, die Mutter mit Unterleibsverletzungen und das Baby mit erheblichen Wunden am Kopf. Nach Angaben der Times of India wurde die Familie zur weiteren Behandlung in das 130 km entfernte Jabalpur überwiesen.

Um den Tiger zu finden wurde eine Suchaktion eingeleitet.