Hinterlässt seltsamen Krater

Astronomen glauben, dass das Objekt entweder von Elon Musks SpaceX Corporation oder der chinesischen Raumfahrtbehörde gestartet wurde - aber keiner von ihnen übernimmt die Verantwortung für den Mondangriff.

Ein Raumschiff schlug Anfang des Jahres in den Mond ein und hinterließ einen mysteriösen Doppelkrater und NASA-Wissenschaftler konnten nicht herausfinden, woher es kam.

Das Objekt wird seit 2015 durch den Weltraum verfolgt, aber kein Land hat zugegeben, es gestartet zu haben.

Am 4. März dieses Jahres landete dieses unbekannte Raumschiff auf der Mondoberfläche. Neue Bilder vom Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA zeigen, dass der Einschlag anders war als alles, was je zuvor gesehen wurde.

Mysterium bleibt bestehen

Raumfahrzeuge von der Erde haben immer einen schweren Motor an einem Ende und einen Treibstofftank - der leichter wäre, wenn er den Mond erreichte - am anderen Ende.

Der ungewöhnliche Doppelkrater impliziert, dass alles, was im März auf den Mond traf, zwei schwere Komponenten hatte.

Es gibt jedoch keinen SpaceX-Start, der mit der Flugbahn des unbekannten Raumschiffs übereinstimmt und China behauptet, dass der Booster seiner 2014 Chang'e 5-T1 Mondsonde "sicher in die Erdatmosphäre eingedrungen ist und vollständig verbrannt wurde".