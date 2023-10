Das Erotikmagazin Playboy hat sich von Ex-Pornostar Mia Khalifa (30) getrennt, nachdem sie "abscheuliche" Äußerungen zum Israel-Konflikt gemacht hatte.

Mann verkauft Asche seiner Mutter: Der Grund macht sprachlos

Festival-Massaker: Hamas-Terroristen verkleideten sich als Polizisten

Ihr Playboy-Profil auf der Website des Magazins ist nicht mehr verfügbar. Der Playboy hat die Zusammenarbeit mit Mia Khalifa sofort beendet. Der Grund für die Kündigung sind kontroverse Posts von Mia Khalifa zum Israel-Konflikt, die sie auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht hatte.

In einem Tweet machte die US-Amerikanerin Witze über ein "zionistisches Apartheids-Regime, das von Guerillakämpfern in gefälschten Gucci-Hemden gestürzt wird". Der Playboy reagierte scharf auf diese Kommentare, indem er Mia Khalifas Äußerungen als "abscheulich und verwerflich" bezeichnete und sie beschuldigte, die Angriffe der Hamas auf Israel und die Tötung unschuldiger Menschen zu feiern.

I can’t believe the Zionist apartheid regime is being brought down by guerrilla fighters in fake Gucci shirts - the biopics of these moments better reflect that

Der Playboy betonte, dass er freie Meinungsäußerung und politische Debatten unterstütze, jedoch Null Toleranz gegen Hassreden habe. Mia Khalifa müsse verstehen, dass ihre Worte Konsequenzen haben. Daher habe man beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden und ihr Profil zu löschen.

In einem weiteren Post äußerte Mia Khalifa den Wunsch, dass die "Freiheitskämpfer in Palästina" ihre Handys horizontal filmen sollten. Sie wolle sicherstellen, dass es hochauflösendes Material gebe, wenn die Mauern des Freiluft-Gefängnisses eingerissen werden, in das die Menschen aus ihren Häusern vertrieben wurden. Dabei betonte sie, dass sie nicht zur Gewalt aufrufen wolle und sich auf die Palästinenser als "Freiheitskämpfer" bezog.

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL