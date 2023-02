NASA bestätigt: 500 Kilo Meteorit auf Erde aufgeschlagen

Die NASA bestätigt den Einschlag eines 500 Kilogramm schweren Meteors in Texas.

Laut Fox News glauben Experten, dass das Weltraumgestein in mehrere Teile zerbrach, bevor es in der Nähe von McAllen, Texas, auf dem Boden aufschlug.

"Obwohl Meteoriten in der Regel mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre einschlagen, werden sie auf ihrem Weg durch die Atmosphäre langsamer und zerbrechen in kleine Fragmente, bevor sie auf dem Boden aufschlagen. Meteoriten kühlen schnell ab und stellen im Allgemeinen kein Risiko für die Öffentlichkeit dar", so die NASA in einer Erklärung.

Die Weltraumbehörde veröffentlichte eine Karte, die das Streufeld bzw. den Bereich zeigt, in dem die Meteoriten wahrscheinlich gelandet sind. Mindestens ein Stück wurde am Wochenende in Starr County gefunden.