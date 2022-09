Netflix-Star Robert Comier stirbt mit nur 33 Jahren

Robert Comier ist bekannt aus "Slasher", "American Gods" und "Heartland". Sein plötzlicher Tod schockt Hollywood.

Robert Comier ist mit nur 33 Jahren am vergangenen Freitag gestorben. Seine Schwester sagte gegenüber dem Hollywood Reporter, dass der Netflix-Star bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er sei dann im Krankenhaus in Ontario an seinen Verletzungen gestorben.

"Robert war ein Sportler, ein Schauspieler und ein großartiger Bruder", heißt es in einem Statement seiner Familie. "Er half leidenschaftlich anderen Menschen und wollte immer mehr erreichen. Robs Andenken wird durch seine Leidenschaft für Kunst und Film und durch seine drei Schwestern für immer weiterleben."

Sein Mitwirken in bekannten Netflix-Serien wie "Heartland", "American Gods" oder "Slasher" machte ihn bekannt.