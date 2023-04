Völlige Veränderung: Früher schwer übergewichtig, jetzt Schönheitskönigin

Effy Murphy, 38, hat einen kompletten Lebenswandel durchlebt. Die Irin ist schon schweren und gefährlichem Übergewicht nun zur Schönheitskönigin mutiert.

Es ist eine Verwandlung, die nicht alltäglich ist. Effy Murphy aus Irland nahm insgesamt mehr als 70 Kilogramm im Jahr ab, um auf ihr Idealgewicht zu kommen. Nach ihrer Verwandlung gewann die Frau sogar den "The Best Upcoming Queen of 2022"-Award".

Erster Trailer von 'John Wick'-Serie verspricht Action-Spektakel

NASA stellt Haus zum Simulieren von Leben auf dem Mars vor

© effysjourney/Instagram ×

Effy kämpfte mit Diäten und stellte fest, dass sie diese nie durchhalten oder das Gewicht über längere Zeiträume halten konnte. Deshalb beschloss sie, dass eine chirurgische Gewichtsreduktion die beste Lösung für sie war. Effy bezahlte eine Magenmanschette und hatte den Eingriff im Juni 2019.

Irre Verwandlung

"Man gewöhnt sich daran, aber es dauert ein paar Monate", sagte Effy. "Die Manschette hilft so sehr, wenn ich sie nicht hätte, würde ich immer noch große Mengen an Essen zu mir nehmen." Ein weiterer großer Erfolg für Effy war ihr Sieg bei der Wahl zur Miss Diamond Ireland.

Früher ging es der Frau aber aufgrund ihres Übergewichts nicht immer gut. "Hinter verschlossenen Türen war ich sehr depressiv. Ich war immer die dickere Freundin", so die junge Frau.