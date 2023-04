Erster Trailer von 'John Wick'-Serie verspricht Action-Spektakel

Der erste Trailer für die John Wick TV-Serie The Continental ist erschienen, bevor sie später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Die Prequel-Miniserie führt uns zurück ins New York der 1970er Jahre und erzählt die Entstehungsgeschichte des Continental Hotels, das in den John Wick-Filmen einen sicheren Zufluchtsort für Attentäter bietet - und wie Winston Scott (Colin Woodell) zu seiner Position als Besitzer kam.

Artefakt des Maya-Ballspiels in mexikanischer Ruinenstätte entdeckt

NASA stellt Haus zum Simulieren von Leben auf dem Mars vor

In einer Zusammenfassung von Peacock heißt es: "Die dreiteilige Event-Serie wird den Ursprung des kultigen Hotels für Attentäter, dem Herzstück des John Wick-Universums, durch die Augen und Handlungen des jungen Winston Scott erforschen, der in die Höllenlandschaft des New York City der 1970er Jahre gezogen wird, um sich einer Vergangenheit zu stellen, die er hinter sich gelassen zu haben glaubte.

"Winston schlägt einen tödlichen Kurs durch die mysteriöse Unterwelt des Hotels ein, um das Hotel zu erobern, in dem er schließlich seinen zukünftigen Thron besteigen wird." Neben Woodell - der eine junge Version von Winston Scott spielt, der in den Keanu-Reeves-Filmen von Ian McShane dargestellt wurde - werden unter anderem Mel Gibson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate, Ben Robson, Peter Greene, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb, Katie McGrath, Ray McKinnon, Adam Shapiro, Mark Musashi und Marina Mazepa mitspielen.

Im September 2023 wird die Serie starten.