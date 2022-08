Neue Liebe für Camila Cabello

Seit einigen Wochen vermuten Fans bereits eine neue Beziehung der Musikerin. Die neuesten Bilder scheinen das Gerücht nun zu bestätigen. Die "Havana"-Sängerin Camila Cabello soll wieder auf Wolke 7 schweben.

Der glückliche ist ein Mann namens Austin Kevitch (31). Mit ihm wurde sie neulich in Los Angeles gesichtet. Am Sonntag, soll sie laut Daily Mail mit dem CEO einer Dating-App ein romantisches Date gehabt haben.

